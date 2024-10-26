На что обратить внимание при выборе корма для кошки

Как выбрать качественный корм для вашей кошки

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Здоровье вашей кошки напрямую зависит от правильного питания. Если хотите, чтобы визиты к ветеринару оставались только плановыми, обратите внимание на несколько важных аспектов при выборе корма для своего питомца.

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Состав корма

Первое, на что стоит обратить внимание — это состав. В качественном корме мясо или рыба должны быть на первом месте. При этом важно, чтобы был указан конкретный вид мяса — например, курица, говядина или индейка. Кормов, где основным ингредиентом выступают мясные субпродукты, лучше избегать, так как они могут быть менее питательными и полезными для вашей кошки.

Пищевая ценность

Важны также показатели питательной ценности. Для взрослых кошек корм должен содержать не менее 30% белка и 15-20% жиров. Эти макроэлементы необходимы для поддержания здоровья и активности вашего питомца. Углеводов в рационе кошки должно быть минимальное количество, так как кошки по своей природе являются хищниками и не нуждаются в большом количестве зерновых.

Лучше выбирать беззерновые корма или те, в которых содержание зерна сведено к минимуму.

Еще несколько советов

1. Комбинация сухого и влажного корма. Это поможет поддерживать водный баланс организма кошки, что особенно важно для их здоровья.

2. Таурин — жизненно важная аминокислота для кошек. Убедитесь, что корм содержит достаточное количество этого элемента, так как его недостаток может привести к различным проблемам со здоровьем.

3. Учитывайте возраст питомца. Корм для котят, взрослых и пожилых кошек должен различаться по составу, чтобы соответствовать их потребностям.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии, которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении съеденных продуктов.

