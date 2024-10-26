На что обратить внимание при выборе корма для кошки

Здоровье вашей кошки напрямую зависит от правильного питания. Если хотите, чтобы визиты к ветеринару оставались только плановыми, обратите внимание на несколько важных аспектов при выборе корма для своего питомца.
Первое, на что стоит обратить внимание — это состав. В качественном корме мясо или рыба должны быть на первом месте. При этом важно, чтобы был указан конкретный вид мяса — например, курица, говядина или индейка. Кормов, где основным ингредиентом выступают мясные субпродукты, лучше избегать, так как они могут быть менее питательными и полезными для вашей кошки.
Важны также показатели питательной ценности. Для взрослых кошек корм должен содержать не менее 30% белка и 15-20% жиров. Эти макроэлементы необходимы для поддержания здоровья и активности вашего питомца. Углеводов в рационе кошки должно быть минимальное количество, так как кошки по своей природе являются хищниками и не нуждаются в большом количестве зерновых.
Лучше выбирать беззерновые корма или те, в которых содержание зерна сведено к минимуму.
1. Комбинация сухого и влажного корма. Это поможет поддерживать водный баланс организма кошки, что особенно важно для их здоровья.
2. Таурин — жизненно важная аминокислота для кошек. Убедитесь, что корм содержит достаточное количество этого элемента, так как его недостаток может привести к различным проблемам со здоровьем.
3. Учитывайте возраст питомца. Корм для котят, взрослых и пожилых кошек должен различаться по составу, чтобы соответствовать их потребностям.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии, которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении съеденных продуктов.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.