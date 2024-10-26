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Как предотвратить неприятный запах изо рта у собаки

Когда запах изо рта у собаки сигнализирует о проблемах
1:29
Зоосфера

Неприятный запах изо рта у собаки — это не норма и может свидетельствовать о наличии серьёзных проблем со здоровьем. Если вы заметили, что дыхание вашего питомца стало зловонным, первое, что нужно сделать — показать его ветеринару.

Когда запах изо рта у собаки сигнализирует о проблемах
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Причины неприятного запаха могут быть разными: заболевания зубов, дёсен, ротовой полости, проблемы с пищеварительной системой, внутренними органами или даже диабет. Только специалист может точно установить, что стало источником проблемы, и предложить соответствующее лечение.

Помимо визита к ветеринару, важно заботиться о гигиене полости рта вашего питомца. Собаке необходимо регулярно чистить зубы с помощью специальной (не человеческой) зубной пасты и щётки для животных. Также рекомендуется раз в год посещать ветеринара для профессиональной чистки зубов.

Для профилактики налёта можно приобрести специальные жевательные лакомства и игрушки, которые помогают очищать зубы. Однако избегайте слишком твёрдых игрушек, которые могут повредить зубы собаки.

Не забывайте следить за рационом питомца. На приёме у ветеринара обсудите, какой корм наиболее подходит вашему животному. Также убедитесь, что собака не поедает испорченные продукты или отходы, найденные на улице. И, конечно, всегда обеспечивайте питомцу доступ к чистой свежей воде.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Диабе́т - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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