Как кошка может улучшить психологическое состояние хозяина

Кошка — лучший способ справиться с одиночеством и стрессом

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас до сих пор нет кошки, стоит задуматься о том, чтобы завести её. Этот домашний питомец может значительно улучшить вашу жизнь и принести множество положительных изменений.

Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Почему стоит завести кошку?

1. Вы никогда не будете одиноки

Современные реалии часто приводят к тому, что многие люди сталкиваются с одиночеством, что негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье. Кошка может стать отличным компаньоном и избавить вас от ощущения одиночества.

2. Забота о питомце

Для многих людей важно реализовать потребность в заботе, но иногда не всегда хочется делать это в отношении других людей. Кошка станет отличным объектом для проявления заботы и внимания. Более того, питомец обязательно ответит вам взаимностью.

3. Улучшение психологического состояния

Контакт с кошкой оказывает благотворное влияние на психику. Общение с питомцем помогает справляться со стрессом, снижает уровень тревожности, улучшает сон и даже может служить профилактикой депрессии. Кошки помогают уменьшить негативные эмоции и добавляют в жизнь больше гармонии.

Уточнения

Живо́тные-компаньоны (питомцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.



Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

