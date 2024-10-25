Почему не стоит позволять собаке облизывать раны

Стоит ли позволять собаке вас облизывать: опасности слюны питомца

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы собак убеждены, что слюна их питомцев способна залечивать раны. Однако это не что иное, как миф. Если на коже есть царапины, порезы или другие повреждения, лучше не допускать контакта с языком собаки.

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Слюна собак может содержать бактерии капноцитофаги, которые для животного безвредны, но могут представлять опасность для человека. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, хотя и крепкое здоровье не всегда гарантирует полную защиту. В некоторых случаях контакт с капноцитофагами может привести к серьёзным последствиям, включая летальный исход.

Симптомы заражения могут проявиться как сразу, так и спустя несколько дней — иногда через 3-5 дней, а в некоторых случаях даже через 2 недели. Если после контакта со слюной собаки у вас повысилась температура, появилась диарея, рвота, головная боль, боли в животе, мышцах или суставах, важно немедленно обратиться к врачу.

Также следует внимательно наблюдать за участком кожи, который контактировал со слюной. Если он покраснел, опух или начал гноиться, это может быть признаком инфекции.

Что касается неповреждённой кожи, мнения расходятся. Если вам не доставляет дискомфорта, что собака облизывает ваши руки, ноги или лицо, это можно позволить, но обязательно тщательно мойте кожу водой с антибактериальным мылом после контакта.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

