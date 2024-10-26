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Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров

1:06
Зоосфера

Как помочь собаке справиться с тревогой

Собаки могут испытывать стресс по разным причинам. Например, из-за нового дома, животного в доме, рождения ребенка у хозяев, шума на улице.

Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Если ваш питомец испытывает стресс, убедитесь, что у вашей собаки есть собственное безопасное место. Это может быть лежанка с крышей в углу комнаты. У животного должно быть место в доме, где оно сможет спрятаться и чувствовать себя в безопасности и комфорте.

Кроме того, уделяйте своему питомцу больше времени и внимания. Играйте вместе, чаще и подольше ходите на прогулки в парк. Природа и игра помогают животным справляться с тревогой и стрессом.

Сохраняйте спокойствие, разговаривайте с питомцем спокойным и не слишком громким голосом, используйте поглаживания спины, если собаки не против. 

Кроме того, если симптомы не проходят в течение недели, следует обратиться за помощью к ветеринару или кинологу. Специалист порекомендует собакам успокоительные препараты.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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