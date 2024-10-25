В Индонезии 31 танцующую макаку освободили от цепей

Всемирное общество по защите животных (ВОЗЖ) объявило, что с его помощью Джакартская сеть помощи животным освободила 31 обезьяну от жестоких тренировок в цепях в Индонезии.
Известно, что целые индонезийские деревни зарабатывают на туристах, показывая им танцующих макак-крабоедов. Чтобы научить обезьян танцевать, местные сажают их на цепь, морят их голодом и одевают в неудобную одежду.
Вне выступлений дрессированных зверей держат в маленьких клетках. ВОЗЖ выступает против этих практик, пытается добиться запрета жестокого обращения с макаками и спасти как можно больше животных, пишет People.
Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия— государство в Юго-Восточной Азии.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.