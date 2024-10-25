В Индонезии 31 танцующую макаку освободили от цепей

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всемирное общество по защите животных (ВОЗЖ) объявило, что с его помощью Джакартская сеть помощи животным освободила 31 обезьяну от жестоких тренировок в цепях в Индонезии.

Фото: flickr. com by Daisuke Tashiro, CC BY-SA 2.0

Известно, что целые индонезийские деревни зарабатывают на туристах, показывая им танцующих макак-крабоедов. Чтобы научить обезьян танцевать, местные сажают их на цепь, морят их голодом и одевают в неудобную одежду.

Вне выступлений дрессированных зверей держат в маленьких клетках. ВОЗЖ выступает против этих практик, пытается добиться запрета жестокого обращения с макаками и спасти как можно больше животных, пишет People.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия— государство в Юго-Восточной Азии.

