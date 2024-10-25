Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек заметили, что их питомцы проявляют особую тягу к пакетам и сумкам. Зоопсихолог Татьяна Куликова объясняет, что эта привычка коренится в инстинктах. В дикой природе кошки ищут укрытия, что делает сумки и пакеты привлекательными местами для отдыха. Об этом стало известно из текста aif.ru.

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Пакеты привлекают кошек звуками, запахами и способностью сохранять тепло. Они ассоциируются с игрой и безопасностью, а запах владельца успокаивает питомцев.

Куликова предостерегает: нельзя наказывать кошек за эту привычку, так как это неэффективно и может вызвать стресс. Вместо этого рекомендуется предоставить питомцу комфортное место для отдыха, а также быть осторожным с пакетами, чтобы избежать возможных травм.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



