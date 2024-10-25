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В Тюменской области столкнулись кабаны и Камаз

0:44
Зоосфера

В Упоровском районе Тюменской области произошла авария, в результате которой водитель КамАЗа врезался в стоящий на встречной полосе автомобиль "Лада-Гранта". Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инцидент произошел на 12-м км дороги Центральный — Емуртла — Видонова.

В Тюменской области столкнулись кабаны и Камаз
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Автомобиль "Лада" столкнулся с тремя дикими кабанами, после чего был вынесен на встречную полосу, где и произошло столкновение. Пострадали четыре человека, среди которых 10-месячный ребенок. Водитель "Лады" пытался предупредить встречные автомобили о ситуации с помощью фонарика. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных. Является предком домашней свиньи.

Тюме́нская о́бласть - субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района. Административный центр — город Тюмень.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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