В Тюменской области столкнулись кабаны и Камаз

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Упоровском районе Тюменской области произошла авария, в результате которой водитель КамАЗа врезался в стоящий на встречной полосе автомобиль "Лада-Гранта". Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инцидент произошел на 12-м км дороги Центральный — Емуртла — Видонова.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Автомобиль "Лада" столкнулся с тремя дикими кабанами, после чего был вынесен на встречную полосу, где и произошло столкновение. Пострадали четыре человека, среди которых 10-месячный ребенок. Водитель "Лады" пытался предупредить встречные автомобили о ситуации с помощью фонарика. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных. Является предком домашней свиньи.



Тюме́нская о́бласть - субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района. Административный центр — город Тюмень.

