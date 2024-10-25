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Случаи бешенства зафиксированы почти в 20 регионах России

Зоосфера

В сентябре 2024 года в 21 регионе Российской Федерации были зафиксированы случаи бешенства, а в октябре — в 18 регионах. Об этом информируют "Известия", ссылаясь на данные Россельхознадзора.

Случаи бешенства зафиксированы почти в 20 регионах России
Фото: pxhere

Осенью количество случаев заражения домашних животных составило: Воронежская, Нижегородская, Астраханская, Белгородская, Саратовская и Тюменская области, а также Забайкальский край и Тамбовская, Тверская, Липецкая, Орловская и Псковская области.

В августе 2024 года Федеральный центр охраны здоровья животных зафиксировал свыше 60 случаев бешенства в таких регионах, как Самарская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Тюменская и Нижегородская области, а также Красноярский край. Вирус, как правило, чаще всего обнаруживается у лис, собак и кошек.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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