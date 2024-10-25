Случаи бешенства зафиксированы почти в 20 регионах России

В сентябре 2024 года в 21 регионе Российской Федерации были зафиксированы случаи бешенства, а в октябре — в 18 регионах. Об этом информируют "Известия", ссылаясь на данные Россельхознадзора.
Осенью количество случаев заражения домашних животных составило: Воронежская, Нижегородская, Астраханская, Белгородская, Саратовская и Тюменская области, а также Забайкальский край и Тамбовская, Тверская, Липецкая, Орловская и Псковская области.
В августе 2024 года Федеральный центр охраны здоровья животных зафиксировал свыше 60 случаев бешенства в таких регионах, как Самарская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Тюменская и Нижегородская области, а также Красноярский край. Вирус, как правило, чаще всего обнаруживается у лис, собак и кошек.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.