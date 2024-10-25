Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти удобрения вредны: что и почему нужно исключить с огорода
Ученые нашли в ДНК россиян причину осенней хандры
Как многослойность в одежде помогает скрыть возрастные изменения
Случаи бешенства зафиксированы почти в 20 регионах России
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов
Более 460 миллионов рублей принёс туризм в бюджет Северной Осетии с начала года
Илона Маска заподозрили в регулярных контактах с Путиным с 2022 года
Шарики из трески: любимая закуска в Бразилии, которую стоит попробовать

Ветеринар Романовская: кошки могут избегать людей определенных типов внешности

0:59
Зоосфера

Кошки — это животные, отличающиеся своей независимостью и чувством собственного достоинства. Их поведение порой может вызывать недоумение. В отличие от собак, они зачастую более избирательны в своих симпатиях. Об этом рассказала ветеринар Виктория Романовская.

Ветеринар Романовская: кошки могут избегать людей определенных типов внешности
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам специалиста, кошки обладают тонкой чувствительностью и способны реагировать на энергетику людей. Если кто-то слишком суетливый, нервный или громкий, кошка может предпочесть держаться от него на расстоянии.

По словам Романовской, кошки очень восприимчивы к невербальным сигналам. Они отлично понимают язык тела и могут воспринимать некоторые жесты как угрожающие. Например, прямой взгляд в глаза может быть воспринят кошкой как вызов. Эти питомцы предпочитают тех, кто уважает их личные границы, общается с ними заботливо и не навязывается, как передают «Известия».

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?
Военные новости
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Аудио 
5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав
Авто
5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты Олег Володин Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Дмитрий Плотников Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Последние материалы
Какие китайские модели хорошо переносят морозы
Почему не стоит есть помидоры в неограниченных количествах
Мать Моргенштерна* накопила долгов в России на 3 миллиона рублей
The Jerusalem Post: золото БРИКС окажет большое воздействие на финансовую систему
Два города Свердловской области не планируют вводить туристический налог
В какие регионы России отправиться путешественнику для изучения этнокультуры
Туристический налог введут в Орле с 2025 года
В Москве увеличили число камер для фиксации использования телефонов за рулём
Ученые из Новосибирска разработали технологию получения топлива из отходов пластика
Можно ли котам есть арбуз: мнение ветеринаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.