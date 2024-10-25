Ветеринар Романовская: кошки могут избегать людей определенных типов внешности

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это животные, отличающиеся своей независимостью и чувством собственного достоинства. Их поведение порой может вызывать недоумение. В отличие от собак, они зачастую более избирательны в своих симпатиях. Об этом рассказала ветеринар Виктория Романовская.

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По словам специалиста, кошки обладают тонкой чувствительностью и способны реагировать на энергетику людей. Если кто-то слишком суетливый, нервный или громкий, кошка может предпочесть держаться от него на расстоянии.

По словам Романовской, кошки очень восприимчивы к невербальным сигналам. Они отлично понимают язык тела и могут воспринимать некоторые жесты как угрожающие. Например, прямой взгляд в глаза может быть воспринят кошкой как вызов. Эти питомцы предпочитают тех, кто уважает их личные границы, общается с ними заботливо и не навязывается, как передают «Известия».