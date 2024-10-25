Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для обеспечения благоприятных условий для размножения снежных барсов важно развивать сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и усиливать охрану в тех местах, где этот хищник подвергается преследованию, отметил эксперт фонда "Природа и люди" Александр Карнаухов.

Для сохранения существующей популяции и создания условий, способствующих размножению и увеличению численности снежных барсов, требуется комплексный подход. Прежде всего, необходимо формировать и развивать системы ООПТ в тех регионах, где это критически важно для защиты этого вида, подчеркнул Карнаухов.

Кроме того, эксперт отметил необходимость контроля за увеличением численности домашнего скота, мониторинга состояния пастбищ и недопущения усиления конкуренции за пастбища между дикими копытными и сельскохозяйственными животными, так как активно развивающееся скотоводство может негативно сказаться на кормовой базе для ирбиса, передает РИА Новости.

Уточнения

И́рбис или сне́жный барс, или снежный леопард (лат. Panthera uncia, ранее — лат. Uncia uncia) — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии, проживающий исключительно в холодном климате.



