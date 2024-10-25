Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не стоит думать, что кошки активизируются только весной. Если у вашего питомца возникнет желание устроить ночное выступление, он найдёт способ сделать это в любое время года.

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Такое поведение легко объясняется физиологией: кошка по-прежнему остаётся одомашненным хищником, которым руководят инстинкты. Ночью у неё наступает время охоты, а днём — отдыха. Если этот инстинкт возьмёт верх над привычками домашнего любимца, домочадцы могут столкнуться с серьёзным нарушением их ночного покоя.

Попробуем разобраться, можно ли справиться с кошачьей бессонницей и научить питомца спать по ночам. Специалисты уверяют, что это возможно, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Игры с кошкой

Уделяйте питомцу хотя бы 15-20 минут активных игр, особенно по вечерам. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, чем занимается кошка, когда остаётся одна дома. Она наедается, высыпается днём, и вечером у неё появляется избыток энергии, который ей нужно куда-то выплеснуть.

Режим питания

Кормите кошку за полчаса до того, как сами собираетесь ложиться спать. Строгий режим завтраков и ужинов поможет в борьбе с кошачьей бессонницей. Вечерний приём пищи должен следовать после обязательных игр и активного времяпрепровождения.

План действий ночью

После всех процедур кошка, скорее всего, уляжется спать рядом с хозяином. Однако к 3-4 часам ночи она может снова проснуться. Это не означает, что она голодна, — срабатывают инстинкты. Можно оставить ей немного корма на случай, если она проголодается, но важно не поддаваться искушению дать ей дополнительную порцию еды среди ночи, иначе ночные побудки станут регулярными.

Эксперты советуют набраться терпения и игнорировать ночные концерты в течение 5-7 дней. Со временем кошка адаптируется и прекратит будить хозяев.

Также специалисты подчёркивают, что применение силы здесь неуместно. Кидать в кошку тапки или другие предметы, а тем более устраивать ей холодный душ посреди ночи — не выход.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна.



Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

