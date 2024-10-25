Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы, особенно кошки, создают в доме уют и дарят своим владельцам тепло и радость. Но никто не хочет сталкиваться с болью утраты раньше времени, поэтому всем хочется, чтобы их любимые кошки жили долго и счастливо. Существуют породы, которые считаются долгожителями, и если правильно за ними ухаживать, они могут радовать своих хозяев десятилетиями.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Одной из таких пород является бурманская кошка, которая в домашних условиях способна прожить до 20 лет. Не отстаёт и рэгдолл — очаровательный пушистый компаньон с пронзительными голубыми глазами, также способный прожить около двух десятков лет.

Персидские кошки, известные своим спокойным нравом и красотой, могут дожить до 20 лет при должном уходе и внимательном отношении к здоровью. Очаровательные сиамские кошки также входят в число долгожителей.

Сибирская кошка славится своим крепким здоровьем и может прожить с человеком около 18 лет, если заботиться о ней должным образом. Американская короткошёрстная порода отличается не только сильным здоровьем, но и редкой подверженностью заболеваниям, благодаря чему её представители живут до 20 лет.

Русская голубая кошка также является долгожителем — при должном уходе её жизнь может длиться от 15 до 20 лет, а её спокойный характер и привязанность к хозяину делают её отличным выбором для любителей кошек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

