Как выбрать качественный сухой корм для собак: полезные советы

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какой сухой корм выбрать для собаки

Выбирайте корм для собак с маркировкой "супер премиум". Они всегда занимают лидирующие позиции в рейтинге сухих кормов для собак всех пород. Этот вид пищи содержит более 50% настоящего мяса или рыбы. Например, индейка, лосось, курица, кролик. Ветеринары считают эти виды мяса наиболее полезными, так как они являются диетическими и препятствуют развитию хронических заболеваний у животного.

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Эти виды корма содержат все необходимые для собаки питательные вещества — белки, витамины, минералы.

Корм премиум класса также содержит клетчатку, которая важна для здорового пищеварения животного.

При выборе обращайте внимание на форму и консистенцию пищи. Сухой корм выпускается в виде крокетов, которые бывают разных размеров.

Состав сухого корма должен быть максимально питательным и состоять из мяса, овощей, а также содержать небольшой процент злаков и субпродуктов. Не стоит кормить собаку разными видами корма. Дело в том, что ингредиенты разных продуктов чаще всего плохо сочетаются друг с другом. Из-за смешивания микро- и макроэлементы меньше усваиваются организмом собаки.

У питомца могут развиться проблемы с пищеварением, ухудшится качество его шерсти, самочувствие и настроение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



