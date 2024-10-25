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В Индии львица утащила со двора пятилетнего ребёнка и загрызла его

0:52
Зоосфера

В штате Гуджарат в Индии львица загрызла пятилетнего мальчика, трагедия произошла в деревне Нави Джикадри. Ребёнок играл во дворе дома, расположенного на территории плантации, когда дикое животное напало на него и утащило, пишет Lokmat Times.

В Индии львица утащила со двора пятилетнего ребёнка и загрызла его
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Мальчика искали местные жители и сотрудники лесной службы. Спасти ребёнка не удалось. Погибший был сыном местного фермера.

Ведутся работы по поимке хищника, убившего ребёнка. Издание уточняет, что штат Гуджарат является единственным местом обитания азиатского льва. За последнее время популяция подвида значительно увеличилась: с 284 особей в 1990 году до 674 животных в 2020 году.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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