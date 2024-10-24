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Альпака чихнула на короля Великобритании

1:08
Зоосфера

Во время визита короля Великобритании Карла III в Канберру произошел курьезный инцидент: альпака по кличке Хефнер чихнула на монарха, когда тот приветствовал людей. Об этом сообщает издание The Independent.

Альпака чихнула на короля Великобритании
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Инцидент случился возле Австралийского военного мемориала, где девятилетний альпака Хефнер, облаченный в корону и золотой галстук-бабочку, чихнул после того, как король погладил его по носу.

Владелец альпаки Роберт Флетчер отметил, что монарх был "в недоумении". "Он не кусается и не плюется. Он всегда ведет себя наилучшим образом. И он — альпака, выступающий за монархию", — добавил Флетчер.

Тем временем визит короля оказался под угрозой: многие австралийские политические деятели, включая премьер-министров всех шести штатов, отказались участвовать в мероприятиях в его честь. 21 октября Карл III столкнулся с критикой со стороны сенатора Лидии Торп, которая заявила: "Это не ваша страна. Вы не наш король".

Уточнения

Альпа́ка альпа́к - домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды).

Канбе́рра - столица Австралии, крупнейший внутренний город страны. .

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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