Карантин в Люблино из-за случаев бешенства домашних животных

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Карантин в московском районе Люблино введен до 22 декабря 2024 года после выявления случаев заболевания бешенством домашних животных. Это указано в распоряжении мэра Сергея Собянина.

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Эпизоотический очаг расположен в жилом доме по адресу: улица Краснодарская, дом 72, где на первом этаже находится зоосалон. Неблагополучный пункт включает территории, ограниченные улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлёвских Курсантов.

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.



Люблино́ - бывшее подмосковное село, затем посёлок, с 1925 года город, в августе 1960 года вошедший в состав Москвы и ставший одним из её юго-восточных районов.

