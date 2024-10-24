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Карантин в Люблино из-за случаев бешенства домашних животных

0:38
Зоосфера

Карантин в московском районе Люблино введен до 22 декабря 2024 года после выявления случаев заболевания бешенством домашних животных. Это указано в распоряжении мэра Сергея Собянина.

Карантин в Люблино из-за случаев бешенства домашних животных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эпизоотический очаг расположен в жилом доме по адресу: улица Краснодарская, дом 72, где на первом этаже находится зоосалон. Неблагополучный пункт включает территории, ограниченные улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлёвских Курсантов.

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

Люблино́ - бывшее подмосковное село, затем посёлок, с 1925 года город, в августе 1960 года вошедший в состав Москвы и ставший одним из её юго-восточных районов.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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