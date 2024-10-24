В Московском зоопарке появился малайский медвежонок

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Московском зоопарке теперь живет полугодовалая самка малайского медведя, самого миниатюрного и редкого представителя медвежьего семейства. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка is licensed under https://www.mos.ru/news/item/145700073/

Медвежонка привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. В настоящее время он обитает во внутреннем вольере, адаптируясь к новым условиям. Его рацион включает молочную смесь, детские творожки и свежие фрукты. Сотрудники зоопарка отмечают хороший аппетит у малыша.

"Появление малайского медведя в московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас он находится под наблюдением профессиональных зоологов: они контролируют его рост и развитие, учат жить в новой для него среде. Появление медвежонка для нас очень важно. Этот вид занесен в Красную книгу как редкий, а зоопарк сегодня играет важнейшую роль в сохранении таких животных", — рассказал Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры.

Напомним, малайские медведи ранее уже жили в Московском зоопарке, но были переданы в другие заведения во время реконструкции в 1980-х годах.

Уточнения

Малайский медведь или бируанг (лат. Helarctos malayanus индон. Beruang madu) — вид млекопитающих из семейства медвежьих, являющийся единственным видом монотипического рода малайских медведей.



Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.



