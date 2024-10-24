Как защитить питомца от блох: три действенных способа

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные, такие как кошки и собаки, приносят своим владельцам радость, но могут доставить и определённые трудности. Одна из них — борьба с блохами. Как защитить питомца от этих мелких кровососущих насекомых? Эксперты поделились самыми действенными способами избавления кошек и собак от блох.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Как животные заражаются блохами

Прежде чем говорить о методах борьбы с паразитами, важно понять, как домашние питомцы подхватывают блох. Главный путь заражения — контакт с другими животными. Особенно это касается собак, которые во время прогулок часто взаимодействуют с себе подобными. В отличие от кошек, которые склонны оставаться дома, собаки более общительны и могут за одну прогулку встретить до трёх других животных. Снизить риск можно, если не отпускать собаку без поводка.

Также блохи могут проникнуть в дом от соседей. Например, если они проводят дезинсекцию, из соседних квартир могут сбежать паразиты, включая блох. В редких случаях блохи могут попасть на шерсть животного через людей, хотя это менее вероятно.

Другие потенциальные места заражения — подвалы и подъезды. Питомцы, заражённые блохами, ведут себя беспокойно, часто чешутся и пытаются поймать паразитов зубами.

Эффективные способы борьбы с блохами

Косметические средства

Шампуни, бальзамы и спреи против блох — это самые популярные средства. Однако эффективность отечественной продукции часто оставляет желать лучшего, поэтому лучше выбирать проверенные импортные средства.

Капли на холку

Эти средства наносятся на кожу питомца, проникают в кровь и распространяются по всему телу. Паразиты, кусая животное, получают смертельную дозу яда и погибают. При этом уничтожаются не только взрослые особи, но и личинки.

Ошейники против блох

Этот метод больше подходит для собак. Ошейник не столько избавляет от уже существующих блох, сколько предотвращает их повторное заражение. Для кошек его использование может быть менее эффективно.

Существует множество современных химических препаратов, способных быстро и эффективно справиться с большинством паразитов, от мух до блох. Благодаря им процесс борьбы с насекомыми стал значительно проще.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Блохи — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

