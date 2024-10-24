От чего зависит продолжительность жизни кошки: секреты долгожителей

Позитивные отношения между людьми и их домашними питомцами в последние годы становятся всё крепче: забота о животных выходит на первый план, ведь они — полноправные члены семьи. Ответственный хозяин, конечно, захочет, чтобы его кошка прожила долгую и счастливую жизнь.
Считается, что при правильном уходе кошки могут прожить до 20 лет и даже дольше. Но что для этого нужно?
Даже если животное выглядит здоровым, важно раз в год проходить плановое обследование. Ранняя диагностика позволяет быстро выявить болезни, что значительно повышает шансы на полное выздоровление. Питомцы, как и люди, могут страдать от диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем раньше удастся обнаружить проблему, тем лучше.
Кошек нельзя кормить человеческой пищей, поскольку многие продукты, безопасные для нас, могут быть токсичны для них. Эксперты советуют выбирать корм с учётом возраста животного, уделяя особое внимание рациону пожилых кошек. Хорошее питание напрямую влияет на их здоровье и продолжительность жизни.
Здоровье как у людей, так и у животных, невозможно без подвижного образа жизни. Кошкам важно уделять время играм, причём лучше играть вместе, ведь питомцу может быть скучно и сложно поддерживать активность в одиночку. Достаточная физическая нагрузка — один из ключей к долгой жизни.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.