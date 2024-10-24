От чего зависит продолжительность жизни кошки: секреты долгожителей

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Позитивные отношения между людьми и их домашними питомцами в последние годы становятся всё крепче: забота о животных выходит на первый план, ведь они — полноправные члены семьи. Ответственный хозяин, конечно, захочет, чтобы его кошка прожила долгую и счастливую жизнь.

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Считается, что при правильном уходе кошки могут прожить до 20 лет и даже дольше. Но что для этого нужно?

Регулярные визиты к ветеринару

Даже если животное выглядит здоровым, важно раз в год проходить плановое обследование. Ранняя диагностика позволяет быстро выявить болезни, что значительно повышает шансы на полное выздоровление. Питомцы, как и люди, могут страдать от диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем раньше удастся обнаружить проблему, тем лучше.

Качественное питание

Кошек нельзя кормить человеческой пищей, поскольку многие продукты, безопасные для нас, могут быть токсичны для них. Эксперты советуют выбирать корм с учётом возраста животного, уделяя особое внимание рациону пожилых кошек. Хорошее питание напрямую влияет на их здоровье и продолжительность жизни.

Физическая активность

Здоровье как у людей, так и у животных, невозможно без подвижного образа жизни. Кошкам важно уделять время играм, причём лучше играть вместе, ведь питомцу может быть скучно и сложно поддерживать активность в одиночку. Достаточная физическая нагрузка — один из ключей к долгой жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

