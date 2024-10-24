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Различия в поведении собак разных полов: мифы и реальность

3:06
Зоосфера

Многие владельцы собак считают, что самцы чаще ведут себя агрессивно и склонны портить предметы, особенно в ограниченных пространствах. Напротив, самок нередко описывают как более ласковых и податливых в дрессировке. Но, как подчёркивают эксперты, эти стереотипы могут быть справедливы для одной породы, но совершенно не подходить к другой.

Различия в поведении собак разных полов: мифы и реальность
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стерилизация и забота о самках

Прежде чем выбрать собаку-самку, владельцам стоит учесть необходимость стерилизации, чтобы избежать нежелательных щенков. Также важно понимать, как ухаживать за собакой во время течки. Контроль рождаемости — одна из ключевых задач, с которой сталкивается хозяин, будь то стерилизация или строгий контроль контактов с кобелями.

Если владелец решает не стерилизовать собаку, он должен быть готов к ответственности по поиску домов для потенциальных щенков. Самки могут продолжать рожать на протяжении всей жизни, поскольку у них нет менопаузы. Даже если собака-самка остаётся дома, кобели могут учуять её запах издалека, что требует дополнительного внимания со стороны владельца.

Территориальное поведение кобелей

Самцы склонны метить территорию, будь то двор или угол комнаты. Это врождённый инстинкт, а научить кобеля не делать этого — значит требовать от него пойти против природы. Если в доме живёт несколько кобелей, между ними могут возникнуть конфликты за главенство. Даже маленькие собаки-самцы могут сражаться с более крупными за право считаться лидером в доме.

Собаки противоположных полов обычно лучше ладят друг с другом, чем собаки одного пола. Однако это не значит, что все самки будут рады делить территорию с другой собакой.

Особенности поведения и дрессировки

В дрессировке самки часто проявляют себя более сговорчиво, тогда как кобели могут быть настойчивыми и активными. Но многое зависит не только от пола, но и от породы, а также от профессионализма дрессировщика. Статистика показывает, что многие выбирают самок, полагая, что с ними проще справиться. В то же время заводчики нередко предпочитают кобелей, потому что с ними легче работать при разведении.

Выбор собаки: пол — не главный критерий

Пытаясь выбрать между самцом и самкой, следует помнить, что пол не является надёжным предсказателем поведения. Породы, которые известны как спокойные и терпимые, остаются такими независимо от пола. То же касается и более нервных, агрессивных пород. Не существует научных данных, которые бы однозначно указывали на различия в поведении между самцами и самками. Каждый случай индивидуален, и выбор пола собаки часто определяется личным опытом и предпочтениями владельца.

Иногда стоит довериться своим ощущениям, ориентируясь на воспоминания о добрых и послушных собаках, встречавшихся раньше.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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