Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Кошки не понимают крика, и это может вызвать у них страх или тревогу. Вместо этого используйте спокойное и мягкое общение.
Не тяните кошку за хвост или уши, так как это может причинить ей боль и стресс. Относитесь к ее частям тела с осторожностью.
Никогда не заставляйте свою кошку попадать в неудобные ситуации, такие как тесное пространство или общение с незнакомыми людьми или животными. Уважайте их границы и позвольте им чувствовать себя в безопасности.
Никогда не отказывайте кошке в еде или воде. Они нуждаются в регулярном питании и доступе к воде для своего благополучия.
Не пренебрегайте здоровьем вашей кошки. Регулярные ветеринарные осмотры, прививки и надлежащий груминг имеют решающее значение для их благополучия.
Избегайте использования вредных продуктов для своей кошки. Некоторые средства, такие как токсичные чистящие химикаты или лекарства, могут быть опасны для них. Придерживайтесь безопасных для домашних животных альтернатив.
Не оставляйте кошку одну в горячей машине. Автомобили могут быстро нагреваться, что может привести к тепловому удару или даже смерти.
Не перекармливайте кошку, так как это может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Следуйте советам ветеринара о правильных размерах порций для их рациона.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.