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Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Зоосфера

Избегайте криков

Кошки не понимают крика, и это может вызвать у них страх или тревогу. Вместо этого используйте спокойное и мягкое общение.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Уважайте тело

Не тяните кошку за хвост или уши, так как это может причинить ей боль и стресс. Относитесь к ее частям тела с осторожностью.

Не заставляйте 

Никогда не заставляйте свою кошку попадать в неудобные ситуации, такие как тесное пространство или общение с незнакомыми людьми или животными. Уважайте их границы и позвольте им чувствовать себя в безопасности.

Обеспечьте едой и водой

Никогда не отказывайте кошке в еде или воде. Они нуждаются в регулярном питании и доступе к воде для своего благополучия.

Заботьтесь о своих потребностях в области здоровья

Не пренебрегайте здоровьем вашей кошки. Регулярные ветеринарные осмотры, прививки и надлежащий груминг имеют решающее значение для их благополучия.

Используйте продукты, безопасные для домашних животных

Избегайте использования вредных продуктов для своей кошки. Некоторые средства, такие как токсичные чистящие химикаты или лекарства, могут быть опасны для них. Придерживайтесь безопасных для домашних животных альтернатив.

Никогда не оставляйте их в горячей машине

Не оставляйте кошку одну в горячей машине. Автомобили могут быстро нагреваться, что может привести к тепловому удару или даже смерти. 

Избегайте перекармливания

Не перекармливайте кошку, так как это может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Следуйте советам ветеринара о правильных размерах порций для их рациона.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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