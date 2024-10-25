Из чего должен состоять рацион кошки: советы по питанию

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему так важно следить за питанием вашей кошки

Здоровье и продолжительность жизни вашего питомца зависит от вашего образа жизни — питания, физической активности, уровня стресса, режима сна. Питание играет ключевую роль в формировании физического и психического здоровья животного.

Фото: flickr. com by Rosana Prada, CC BY 2.0

Поэтому важно выбирать только корм премиум-класса, который будет содержать все необходимые для кошки питательные вещества — минералы, витамины, белки, полезные жиры, клетчатку.

Из чего должен состоять рацион кошки

Белок является важным источником энергии для кошек. Кошки нуждаются в животных белках — лососе, кролике, индейке, курице и тунце.

Жир также является чрезвычайно важным питательным веществом для здоровья кошек. Он необходим для поддержания здоровой шерсти, а также для заживления ран и уменьшения воспаления в организме. Животные жиры являются отличным вариантом для кормления вашей кошки.

По рекомендации ветеринара вы можете добавить в рацион вашей кошки дополнительные источники полезных жиров — рыбий жир, соевое масло.

Углеводы полезны для здоровья вашего питомца, так как они помогают обеспечить его энергией. Тем не менее рацион вашей кошки должен содержать небольшое количество углеводов.

Рацион также должен содержать различные витамины и минералы. Они отвечают за нормальное функционирование организма кошки. Витамины и минералы играют важную роль в функционировании всех систем организма животных.

Кошкам важно получать витамины и минералы, такие как витамин D, A, витамины группы B, а также кальций, магний, цинк, селен, железо и калий. Чтобы корм для кошек был на 100% полноценным и сбалансированным, выбирайте корм с минеральными и витаминными добавками и клетчаткой.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

