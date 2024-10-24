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Культурное достояние Баварии и национальный символ. Это всё про таксу

0:46
Зоосфера

В Германии таксы — это не просто порода собак, а настоящее культурное достояние Баварии и даже национальный символ. Неудивительно, что именно в этой стране проводится крупнейший в мире Парад такс, в котором участвуют более тысячи собак со всего мира.

Культурное достояние Баварии и национальный символ. Это всё про таксу
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, PDM

Многие участники парада наряжены в охотничьи камзолы и баварские банданы, а некоторые даже в костюмы хот-догов. Организатором этого грандиозного мероприятия является немецкий Музей таксы, который в этом году подготовил для праздника гигантскую фигуру виновника торжества.

Так что эти серьёзные охотничьи собаки или милые сосиски на лапках стали настоящим объектом поклонения для педантичных немцев.

Уточнения

Бава́рия — одна из 16 немецких земель (государств) ФРГ; является наибольшей по площади и второй по численности населения землёй в составе ФРГ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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