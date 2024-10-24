Культурное достояние Баварии и национальный символ. Это всё про таксу

В Германии таксы — это не просто порода собак, а настоящее культурное достояние Баварии и даже национальный символ. Неудивительно, что именно в этой стране проводится крупнейший в мире Парад такс, в котором участвуют более тысячи собак со всего мира.
Многие участники парада наряжены в охотничьи камзолы и баварские банданы, а некоторые даже в костюмы хот-догов. Организатором этого грандиозного мероприятия является немецкий Музей таксы, который в этом году подготовил для праздника гигантскую фигуру виновника торжества.
Так что эти серьёзные охотничьи собаки или милые сосиски на лапках стали настоящим объектом поклонения для педантичных немцев.
Бава́рия — одна из 16 немецких земель (государств) ФРГ; является наибольшей по площади и второй по численности населения землёй в составе ФРГ.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.