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Какие интеллектуальные игры подойдут собаке? Советы кинолога

1:03
Зоосфера

Кинологи рекомендуют играть с собаками во фрисби или перетяжку, но есть и более интересные варианты. Например, можно использовать интеллектуальные игры и игрушки.

Какие интеллектуальные игры подойдут собаке? Советы кинолога
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Они не только развлекают собаку, но и помогают ей проявить свой характер и использовать свои природные способности. Особенно полезны такие игры для гиперактивных собак. Они могут занять питомца дома и дать ему дополнительную умственную нагрузку.

Одна из популярных игр — нюхательный коврик, где спрятан корм, и собака должна его найти. Для этого ей нужно внимательно изучить коврик и понять, как добраться до лакомства. Иногда нужно просто порыться носом, а иногда нажать на кнопку.

Все эти игры помогают развивать собаку, стимулируют её ум и дают возможность выплеснуть энергию. Они также помогают справиться со стрессом и скорректировать нежелательное поведение.

Так что игра — это важная часть жизни собаки, и ей нужно уделять время и внимание.

Уточнения

Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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