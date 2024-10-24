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Что делать автомобилисту, случайно сбившему собаку или кошку?

2:48
Зоосфера

Если вы случайно сбили собаку или кошку, то в первую очередь, как и при любом ДТП, нужно заглушить машину и включить аварийку. Установить знак аварийной остановки по правилам дорожного движения. В городе — 15 метров, за городом — 30 метров.

Что делать автомобилисту, случайно сбившему собаку или кошку?
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Осмотрите животное и оцените степень повреждений. Подходить к раненому животному нужно медленно, с той стороны, в которую смотрит животное. Лучше присесть или пригнуться, чтобы визуально уменьшить свой рост и показать, что вы не опасны. Если животное небольшое и не проявляет агрессии, то уберите его с дороги, чтобы не было ещё одной аварии.

Предварительно сфотографируйте или снимите на видео положение машины и животного. Не покидайте место ДТП, иначе вас могут лишить прав. Самостоятельно отвезти животное в ветеринарную клинику можно только после оформления документов сотрудниками ГИБДД. Пока они едут на место происшествия, следите за состоянием животного и окажите ему первую помощь.

При аварии животное может получить черепно-мозговую травму, перелом или повреждение внутренних органов. Симптомы последнего трудно обнаружить при осмотре. Если вы заметили кровь, оцените скорость кровотечения и найдите источник. Эта информация понадобится в ветеринарной клинике.

На переломы, ушибы и другие травмы укажет неестественное положение тела. Если у вас есть навыки, зафиксируйте травмированную конечность и наложите шину. Но перед этим лучше завязать пострадавшему пасть или надеть намордник — реакция на боль может быть непредсказуемой. Если у вас нет навыков, позвоните ветеринарному врачу и следуйте его рекомендациям.

После оформления ДТП можно отвезти животное в ветклинику. Транспортируйте пострадавшего правильно: заднее сиденье машины застелите картоном, пелёнкой или тканью. Едьте спокойно, избегая резкого торможения и набора скорости. Даже если животное после аварии выглядит нормально, покажите его ветеринару. Ветврач проведёт диагностику и убедится в отсутствии повреждений.

Помните, что согласно российскому законодательству, животные являются имуществом. При этом домашние питомцы относятся к частной собственности, а дикие и бездомные — к государственной. В связи с этим наезд на собаку, кошку или дикое животное рассматривается как причинение ущерба имуществу. Если же материальный вред причиняется в процессе движения транспортного средства, это уже относится к дорожно-транспортным происшествиям.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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