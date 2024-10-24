Почему кошки считают, что в вашем доме им всё дозволено?

Корона, невидимо венчающая голову вашего пушистого любимца, — это практически норма. Существуют три основные причины, по которым кошки царствуют в вашем доме.

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1. Кошки — территориальные животные, и это их территория, которую они должны контролировать. Они гуляют где хотят, сидят где удобно и сами решают, что им делать.

2. Они считают нас такими же кошками. Но мы на их взгляд какие-то странные: лысые, неуклюжие и не умеем охотиться. Поэтому, видимо, и уважать нас не за что.

3. Их просто очень любят, и исполняют все их прихоти. Так почему же им не показать, кто здесь главный?

Влюблённые в своих питомцев владельцы считают, что счастье и уют, которые дарят мурчащие леди и джентльмены, стоит того, чтобы позволить им воцарять и баловать их лаской и разными лакомствами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов", способных развлекать и снимать стресс.

