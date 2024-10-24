В каких витаминах особенно нуждаются питомцы при домашнем содержании?

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки и кошки, живущие в условиях домашнего содержания, часто испытывают недостаток витаминов А, D и Е.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, CC BY-SA 3.0

Витамин А: Этот витамин необходим для полноценного роста и развития животного. Его дефицит может привести к сухости глаз, шелушению кожи и снижению остроты зрения.

Витамин D: Этот витамин играет важную роль в формировании и поддержании костной ткани. При его нехватке у взрослых животных кости становятся более хрупкими, а у щенков и котят возрастает риск развития рахита.

Витамин Е: Этот витамин укрепляет иммунную систему и регулирует репродуктивную функцию. Его дефицит может негативно сказаться на плодовитости и привести к мышечной дистрофии.

Витамины группы В: Также стоит отметить, что собаки и кошки могут испытывать недостаток жизненно важных витаминов группы В, таких как В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин).

Дефицит витаминов в организме питомца можно заметить сразу: его шерсть становится блёклой, мышцы теряют тонус, а аппетит и желание играть снижаются.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

