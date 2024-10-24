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Почему собаки роют ковры и как это остановить

1:57
Зоосфера

Вы замечали, как ваша собака яростно "роет" ковер, оставляя после себя следы когтей? Возможно, этому есть несколько простых объяснений.

Почему собаки роют ковры и как это остановить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Иногда собаки просто ищут что-то, например, крошку еды, застрявшую в волокнах ковра. В других случаях их привлекает интересный запах, как если бы они почуяли что-то на улице и начали копать землю.

Так они проявляют свои инстинкты. 

Некоторые собаки, перед тем как лечь, устраивают себе удобное место, "взбивая" подстилку.Это поведение, заложенное природой, напоминает, как собаки в дикой природе готовят себе место для отдыха.

Однако не всегда всё так просто. Некоторые собаки начинают рыть ковёр из-за стресса или возбуждения.

Это может быть замещающим поведением: если собака не может сделать то, что хочет, она начинает делать что-то другое. Например, она может лаять и рыть землю, если не может догнать белку на дереве.

То же самое может происходить и дома, когда собака слишком возбуждена.

Иногда это может быть просто способом привлечь внимание: собака знает, что хозяин обратит внимание, даже если это будет всего лишь укор или игрушка.

Что можно сделать?

Если вы переживаете за свой ковер, попробуйте отвлечь собаку, издав слегка пугающий, но не стрессовый звук.

Когда её внимание будет переключено, дайте команды, такие как "сидеть" или "лежать", награждая питомца лакомствами за их выполнение. Это отвлечет его от разрушительного поведения.

Можно также предложить собаке игрушку или выйти с ней на прогулку, чтобы она выплеснула энергию. Если причиной копания стали крошки или запахи, попробуйте чаще пылесосить.

Для защиты ковра в местах, где собака часто копает, можно положить тяжелые коврики или другие покрытия.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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