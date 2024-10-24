Ваша собака знает, что вы беременны, раньше вас

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Особая связь между людьми и собаками — это не просто дружба, но и способность наших питомцев чувствовать изменения в нашем состоянии.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Собаки, благодаря невероятному обонянию и интуиции, могут уловить перемены, происходящие с хозяином, в том числе и беременность.

Изменения в запахе, поведении и настроении человека во время беременности становятся для собаки сигналами, которые она улавливает задолго до того, как женщина сама осознает свое положение.

Чувствуют ли собаки беременность?

Да, собаки могут почувствовать беременность. Несмотря на то что научных исследований на эту тему немного, многолетние наблюдения и опыт владельцев указывают на то, что собаки способны улавливать физиологические и эмоциональные изменения, которые происходят в теле женщины.

Во время беременности в организме женщины значительно увеличивается уровень гормонов, таких как ХГЧ, эстроген и прогестерон.

Эти гормональные изменения влияют на естественный запах человека, который собаки с их острым обонянием могут почувствовать почти сразу после зачатия.

Когда собаки могут почувствовать беременность?

Хотя точных сроков нет, большинство собак способны улавливать изменения в поведении и запахе своей хозяйки ещё на ранних стадиях беременности.

С каждым новым этапом развития ребёнка в утробе, собака всё лучше распознаёт изменения в организме своей хозяйки.

Поведение собак при беременности

Многие собаки становятся более ласковыми и защитными по отношению к беременной хозяйке. Это связано с тем, что они чувствуют изменения в её теле и эмоциональном состоянии.

Собака может стать особенно внимательной, следить за хозяйкой, стремиться к объятиям и больше времени проводить рядом.

Однако это индивидуально — одни собаки замечают изменения сразу, другие — позже.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

