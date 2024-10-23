Климатические изменения негативно сказываются на здоровье белых медведей

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле установили, что климатические изменения в Арктике негативно сказываются на здоровье белых медведей. На лапах животных образуются крупные ледяные наросты, что приводит к серьёзным повреждениям. Об этом стало известно из результатов исследования опубликованных в научном журнале "Ecology".

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Исследовательская группа проанализировала данные, полученные от осмотров двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты в Канаде и Гренландии. Эти данные были собраны в ходе экспедиций, проведенных с 2012 по 2022 год.

В первой популяции, находящейся в бассейне Кейн, у 31 из 61 медведя были зафиксированы травмы, связанные с обледенением, такие как глубокие порезы, язвы и рваные раны. Во второй группе, обитающей на востоке Гренландии, 15 из 124 медведей также имели аналогичные повреждения.

Авторы исследования предложили три вероятные причины формирования льда на лапах белых медведей, все из которых связаны с потеплением климата.

Во-первых, увеличившееся количество дождей создаёт влажный снег, который прилипает к лапам медведей, а затем замерзает при понижении температуры.

Во-вторых, более тёплые сезоны приводят к тому, что верхний слой снега тает, а затем вновь замерзает, образуя твердую корку. Тяжёлые медведи ломают эту корку, что приводит к травмам их лап об её острые края.

Третья возможная причина связана с изменениями в толщине морского льда в арктических регионах. Потепление вызывает его истончение, и вода проникает в снег. Мокрый снег прилипает к лапам животных и затем замерзает, как упоминалось ранее.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка - хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. Самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных .



Сиэ́тл (англ. Seattle МФА: ) — портовый город на западном побережье Соединённых Штатов Америки, являющийся окружным центром округа Кинг, штат Вашингтон.

