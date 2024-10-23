Какаду месяц жил в супермаркете и питался булочками

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какаду с серым хохлом по имени Микки, который четыре недели жил на булочках в супермаркете Coles в Сиднее, был пойман местной службой охраны дикой природы.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Микки случайно оказался в большом супермаркете ещё в сентябре. С тех пор он либо не мог выбраться без помощи, либо привык к бесплатным угощениям. На протяжении почти месяца он блуждал по торговым залам магазина.

Представители службы охраны дикой природы Сиднея рассказали, что у птицы не было света более четырёх недель, и её кормили булочками и водой, которые приносил ночной администратор, завоевавший любовь этой птицы.

История Микки быстро набрала популярность в соцсетях, и некоторые пользователи даже подхватили слух о том, что какаду "заказали" из-за значительного ущерба, который он наносил супермаркету, регулярно лакомясь хлебобулочными изделиями.

22 октября премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс сообщил журналистам, что власти не собираются убивать птицу, и служба охраны дикой природы Сиднея разработала план по её поимке.

Чтобы заманить Микки в переноску, к помощи привлекли второго какаду по имени Дорис. Специалисты отметили, что Микки сильно нервничал из-за постоянных попыток поймать его, однако присутствие другого какаду существенно его успокоило.

Сообщается, что птицу могут отпустить в дикую природу.

Уточнения

Си́дне́й - самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км², население которого по переписи 2020 года составляло 5 367 206 человек. Сидней является столицей штата Новый Южный Уэльс.



Какаду́ (лат. Cacatuidae) — семейство птиц из отряда попугаеобразных. Ранее включали как подсемейство в семейство попугаевых.

