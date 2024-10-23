Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота отстояли от «увольнения»

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое руководство приняло решение о выселении со станции скорой помощи кота, который жил там на протяжении 16 лет. Однако неравнодушные жители Великобритании выступили против этого шага и не допустили, чтобы кота отправили на улицу, сообщает Daily Mirror.

Фото: commons.wikimedia.org by Simftw, CC BY-SA 4.0

Кот по имени Дефиб был уличным, пока 16 лет назад сотрудники станции скорой помощи в Уолтамстоу, Лондон, не забрали его к себе. На протяжении всех этих лет медработники заботились о нем, оплачивая его питание, груминг и ветеринарные процедуры. Тем не менее, новая администрация организации решила, что Дефиба следует выгнать, сославшись на возможную аллергию своих сотрудников на шерсть животного.

Врачи организовали группу, требующую оставить кота в его привычной среде, и запустили петицию на эту же тему. Всего за два дня её подписали почти сорок тысяч человек. После этого глава Лондонской службы скорой помощи отменил решение своих подчинённых о выселении Дефиба с станции.

Уточнения

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

