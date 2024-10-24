Как правильно ухаживать за пожилой кошкой: полезные советы

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как ухаживать за пожилой кошкой

Ветеринары считают, что кошку можно назвать пожилой, если животное старше 11 лет. Кошки старше 15 лет считаются старыми.

Фото: wikimapia by Atasoy.emrah, CC BY-SA 4.0

Чтобы сохранить здоровье вашей кошки, регулярно посещайте ветеринарного врача. Это поможет следить за здоровьем животного и вовремя находить проблемы.

Для здоровья вашей кошки также правильно кормите своего питомца. Выбирайте только качественную пищу, которая состоит из мяса и рыбы.

Чаще играйте с кошкой, так как это важно для психического здоровья вашего питомца. Купите побольше интересных игрушек или заведите еще одно животное, чтобы ваша кошка не заскучала.

Уважайте сон кошки и не будите животное, когда оно спит. Наблюдайте за повадками своего питомца и обращайтесь к врачу, если заметите даже малейшие изменения. Например, тусклая шерсть, сонливость, отсутствие интереса к играм.

При необходимости помогите своей кошке поддерживать гигиену. Чтобы продлить жизнь своему питомцу, не допускайте самостоятельного выгула. Постоянно следите за самочувствием вашего питомца и своевременно обращайтесь к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



