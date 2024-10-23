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3 ключевых правила при выборе лотка для вашего кота

2:44
Зоосфера

Корм, вода и туалет — три основных элемента, необходимых для комфортной жизни кошки.

3 ключевых правила при выборе лотка для вашего кота
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Если с мисками для еды и воды всё достаточно просто, то при выборе туалетного лотка хозяева часто допускают ошибки. Это может привести к тому, что кот начинает пользоваться лотком нерегулярно или вовсе отказывается от него.

В подобных ситуациях обычно винят питомца, хотя ответственность за правильное обустройство кошачьего быта лежит на владельце.Важно, чтобы лоток был удобён и функционален, а также отвечал потребностям кота, а не лишь эстетическим предпочтениям хозяина.

Размер лотка должен соответствовать габаритам вашего кота. Питомцу нужно пространство для комфортного использования. Оптимальная длина — 1,5–2 длины тела животного, а ширина — примерно одна длина. Не забывайте об этом правиле: перед покупкой лотка измерьте кота.

Лоток должен быть достаточно глубоким, чтобы его бортики возвышались над слоем наполнителя на 3–5 см. Это предотвратит разбрасывание гранул по всей квартире.

Если планируете купить закрытый лоток, измерьте кота в сидячем положении от пола до кончиков ушей, прибавьте к получившейся высоте 7 см — это и будет нужная высота крышки.

Лотки для кошек изготавливаются из различных материалов: пластика, металла, дерева. Пластиковые модели — самые популярные, они лёгкие, прочные и легко моются.

Для тех, кто заботится об экологии, подойдут деревянные лотки. Коты, как правило, охотнее принимают натуральные материалы, нейтрально относятся к пластику, а металл часто недолюбливают.

Если вы выбираете металлическую ёмкость, будьте готовы к тому, что кот может отказаться пользоваться туалетом из-за неприязни к материалу.

Современные производители предлагают множество моделей лотков: закрытые с решётками, мини-биде со смывом, автоматически просеивающие наполнитель и многое другое.

Однако не стоит забывать, что коты по своей природе привыкли ходить в туалет в сыпучие материалы, чтобы выкопать ямку, сделать свои дела и закопать их. Если они не найдут подходящей возможности, они могут использовать для этого ваши вещи — плед, одежду или постельное бельё.

Если вы решили приобрести нетипичный лоток, будьте готовы научить кота им пользоваться.

Если в вашем доме несколько кошек, позаботьтесь о том, чтобы у каждого животного был свой лоток — это поможет избежать конфликтов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным наполнителем. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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