Как выбрать лакомства для поощрения собакиво время тренировки?

Важно помнить, что лакомство должно быть не только приятным для собаки, но и достаточно мотивирующим. Поэтому для тренировки лучше выбирать угощения, которые имеют среднюю или низкую ценность для питомца. Излишнее возбуждение во время занятий ни к чему. Для выбора оптимального варианта можно провести предварительный тест на рейтинг лакомств.
Для поощрения следует выбирать небольшие лакомства, которые собака сможет быстро проглотить, не жуя. Однако, если кусочек будет слишком сухим, существует риск, что собака поперхнётся.
В качестве примера можно рассмотреть стрипсы с лососем — они идеально подходят по консистенции. Они достаточно мягкие и легко нарезаются в нужном размере.
Как часто следует поощрять собаку, чтобы поддерживать мотивацию?
Это можно определить по результатам занятий. Если собака сохраняет концентрацию внимания и мотивацию при выполнении упражнений, значит, вы всё делаете правильно.
Понимание собакой того, какого действия вы от неё ожидаете, зависит от качества вашего объяснения, правильного подкрепления и поощрения.
Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.
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