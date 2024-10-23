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Как выбрать лакомства для поощрения собакиво время тренировки?

1:13
Зоосфера

Важно помнить, что лакомство должно быть не только приятным для собаки, но и достаточно мотивирующим. Поэтому для тренировки лучше выбирать угощения, которые имеют среднюю или низкую ценность для питомца. Излишнее возбуждение во время занятий ни к чему. Для выбора оптимального варианта можно провести предварительный тест на рейтинг лакомств.

Как выбрать лакомства для поощрения собакиво время тренировки?
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

Для поощрения следует выбирать небольшие лакомства, которые собака сможет быстро проглотить, не жуя. Однако, если кусочек будет слишком сухим, существует риск, что собака поперхнётся.

В качестве примера можно рассмотреть стрипсы с лососем — они идеально подходят по консистенции. Они достаточно мягкие и легко нарезаются в нужном размере.

Как часто следует поощрять собаку, чтобы поддерживать мотивацию?

Это можно определить по результатам занятий. Если собака сохраняет концентрацию внимания и мотивацию при выполнении упражнений, значит, вы всё делаете правильно.

Понимание собакой того, какого действия вы от неё ожидаете, зависит от качества вашего объяснения, правильного подкрепления и поощрения.

Уточнения

Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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