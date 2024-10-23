Как выкормить новорожденного котёнка, если рядом нет мамы. Случай из ветеринарной практики

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для полноценного питания совсем маленьких котят рекомендуется использовать заменитель кошачьего молока. Молоко и сливки коровы или козы не могут полностью его заменить, так как обладают иными питательными свойствами.

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В молоке кошки содержится почти в два раза больше белков и жиров, в полтора раза больше кальция и в семь раз больше железа. Также оно содержит важные для развития аминокислоты, которые отсутствуют в молоке других животных. Если кормить котёнка только козьим или коровьим молоком, это может привести к нарушениям в его развитии.

Если у вас нет возможности приобрести заменитель кошачьего молока, рекомендуется обратиться к ветеринарному диетологу. Он посоветует, как можно заменить молоко кошки смесью домашних продуктов питания.

Котёнка следует кормить часто, примерно каждые 1,5-3 часа в зависимости от его возраста. Кормление должно происходить даже ночью, как и у новорожденных детей. Постепенно, в течение месяца, частота кормления будет снижаться с 7-8 раз в сутки в первую неделю до 4-5 раз в сутки.

Так, например, хозяин котёнка Алекса заслужил уважение ветеринарных врачей. Он взял на воспитание малыша, которому едва исполнился месяц, и не побоялся заняться его искусственным вскармливанием.

"Малыш был найден в возрасте одного месяца и попал в добрые руки к молодому отцу. "Отец" оказался очень внимательным и заботливым, он сам взял на себя ответственность за искусственное вскармливание своего питомца и даже принес еду для крохи на приём, чтобы избежать гипогликемии", — сообщается в телеграм-канале сети государственных ветеринарных клиник ГБУ "Мосветобъединение".

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



