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Кинологи рассказали, что такое актировка щенячьего помёта и зачем она нужна

2:16
Зоосфера

Не все владельцы собак знают, что их щенок проходил актировку — это важная процедура, которая помогает подтвердить качество выращивания щенка и подлинность его документов.

Кинологи рассказали, что такое актировка щенячьего помёта и зачем она нужна
Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

Актировку проводит опытный кинолог — представитель кинологического клуба или сам заводчик, если у него есть кинологическое образование и собственный код клейма. В ходе актировки заполняется акт обследования помета. В нём помимо породы, даты рождения, пола, окраса, кода и номеров клейм, кличек щенков и родителей даётся краткое описание каждого щенка и отмечаются пороки экстерьера.

Документы заверяются подписями и печатью. На основании акта обследования помета составляется общепометная карта и выдаются метрики — первичные документы, которые в дальнейшем подлежат обмену на родословные.

Как проходит актировка

Щенков обследуют в возрасте от 45 дней до 3 месяцев. До актировки специалист проверяет документы родителей. Чтобы помет был зарегистрирован в РКФ, оба производителя должны иметь родословные РКФ или другой национальной кинологической организации.

Кроме того, отец и мать должны быть одной породы и иметь допуск в разведение. Возраст производительницы не должен превышать 8 лет. Идентификация производителей производится в момент вязки и фиксируется в акте вязки. Затем переходят к клеймению щенков. Каждому малышу присваивается идентификационный номер.

После клеймения приступают к осмотру каждого щенка. Их проверяют на предмет соответствия породе и возрасту, подробно описывают окрас, состояние шерсти и другое. Все детали записывают в акт обследования помета.

Зачем нужна актировка помета

Актировка помогает отобрать щенков, которые полностью соответствуют стандарту породы и могут использоваться в разведении. Те малыши, которые из-за нехватки зубов или из-за пятнышка в неположенном месте будут описаны как "племенной брак", могут стать просто любимцами и компаньонами для своих владельцев.

 

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Детёныши собаки называются щенками или кутятами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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