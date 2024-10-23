Собака лает на гостей: как отучить питомца

Собирайте лакомства, которые ваша собака любит, в качестве наград во время дрессировки. Выберите время, когда вы ожидаете прихода гостя, создав контролируемую среду.
До прихода гостя посадите собаку на поводок, чтобы лучше контролировать ее поведение.
Когда звонит в дверь или входит ваш гость, сохраняйте спокойствие. Твердым, но нежным голосом скажите "тихо" или "хватит", как только ваша собака начнет лаять.
Если ваша собака останавливается или перестает лаять, немедленно дайте ей лакомство и произнесите словесную похвалу в позитивном тоне.
Используйте последовательные вербальные сигналы и поощрения, чтобы закрепить желаемое поведение.
Повторяйте процесс дрессировки каждый раз, когда ваша собака лает на гостей. Будьте последовательны в своих командах и поощрениях, чтобы помочь собаке понять, какого поведения вы хотите.
Практикуйте дрессировку с разными гостями, чтобы помочь вашей собаке обобщить поведение.
По мере того, как ваша собака будет чувствовать себя более комфортно в процессе дрессировки, уменьшите ее зависимость от поводка.
Будьте терпеливы на протяжении всего процесса дрессировки, так как некоторые собаки могут учиться быстро, в то время как другим может потребоваться больше времени.
Оставайтесь последовательными в своем подходе, чтобы закрепить желаемое поведение.
Всегда поощряйте свою собаку за хорошее поведение, как во время тренировок, так и в повседневных ситуациях. Это укрепит обучение и побудит их продолжать вести себя подобающим образом с гостями.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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