Собака лает на гостей: как отучить питомца

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подготовка

Собирайте лакомства, которые ваша собака любит, в качестве наград во время дрессировки. Выберите время, когда вы ожидаете прихода гостя, создав контролируемую среду.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Поводок и контроль

До прихода гостя посадите собаку на поводок, чтобы лучше контролировать ее поведение.

Знакомство

Когда звонит в дверь или входит ваш гость, сохраняйте спокойствие. Твердым, но нежным голосом скажите "тихо" или "хватит", как только ваша собака начнет лаять.

Вознаграждение и подкрепление

Если ваша собака останавливается или перестает лаять, немедленно дайте ей лакомство и произнесите словесную похвалу в позитивном тоне.

Используйте последовательные вербальные сигналы и поощрения, чтобы закрепить желаемое поведение.

Повторение и практика

Повторяйте процесс дрессировки каждый раз, когда ваша собака лает на гостей. Будьте последовательны в своих командах и поощрениях, чтобы помочь собаке понять, какого поведения вы хотите.

Закрепление

Практикуйте дрессировку с разными гостями, чтобы помочь вашей собаке обобщить поведение.

Постепенная свобода

По мере того, как ваша собака будет чувствовать себя более комфортно в процессе дрессировки, уменьшите ее зависимость от поводка.

Терпение и последовательность

Будьте терпеливы на протяжении всего процесса дрессировки, так как некоторые собаки могут учиться быстро, в то время как другим может потребоваться больше времени.

Оставайтесь последовательными в своем подходе, чтобы закрепить желаемое поведение.

Положительное подкрепление

Всегда поощряйте свою собаку за хорошее поведение, как во время тренировок, так и в повседневных ситуациях. Это укрепит обучение и побудит их продолжать вести себя подобающим образом с гостями.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



