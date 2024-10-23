Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Московском Молодежном театре покажут Грозу Островского
Янис Тимма обратился к Анне Седоковой, подавшей на развод: я разобью твоё сердце
В Турции опровергли проблемы с обменом старой валюты у туристов
Роскачество: более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отелей
Что всегда должно быть в вашем холодильнике: советы диетолога
Жена рэпера Natan рассказала правду об отношениях с мужем после публичной измены
Возможно ли появление мощного и надежного двигателя для российских автомобилей
Леброн и Бронни Джеймсы – первая семья с совместным выступлением в НБА
СМИ: такси в Москве до конца 2024 года подорожает на 30 процентов

Собака лает на гостей: как отучить питомца

1:57
Зоосфера

Подготовка

Собирайте лакомства, которые ваша собака любит, в качестве наград во время дрессировки. Выберите время, когда вы ожидаете прихода гостя, создав контролируемую среду.

Собака лает на гостей: как отучить питомца
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Поводок и контроль

До прихода гостя посадите собаку на поводок, чтобы лучше контролировать ее поведение.

Знакомство

Когда звонит в дверь или входит ваш гость, сохраняйте спокойствие. Твердым, но нежным голосом скажите "тихо" или "хватит", как только ваша собака начнет лаять.

Вознаграждение и подкрепление

Если ваша собака останавливается или перестает лаять, немедленно дайте ей лакомство и произнесите словесную похвалу в позитивном тоне.

Используйте последовательные вербальные сигналы и поощрения, чтобы закрепить желаемое поведение.

Повторение и практика

Повторяйте процесс дрессировки каждый раз, когда ваша собака лает на гостей. Будьте последовательны в своих командах и поощрениях, чтобы помочь собаке понять, какого поведения вы хотите.

Закрепление

Практикуйте дрессировку с разными гостями, чтобы помочь вашей собаке обобщить поведение.

Постепенная свобода

По мере того, как ваша собака будет чувствовать себя более комфортно в процессе дрессировки, уменьшите ее зависимость от поводка.

Терпение и последовательность

Будьте терпеливы на протяжении всего процесса дрессировки, так как некоторые собаки могут учиться быстро, в то время как другим может потребоваться больше времени.

Оставайтесь последовательными в своем подходе, чтобы закрепить желаемое поведение.

Положительное подкрепление

Всегда поощряйте свою собаку за хорошее поведение, как во время тренировок, так и в повседневных ситуациях. Это укрепит обучение и побудит их продолжать вести себя подобающим образом с гостями.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Последние материалы
В Турции опровергли проблемы с обменом старой валюты у туристов
Роскачество: более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отелей
Что всегда должно быть в вашем холодильнике: советы диетолога
Жена рэпера Natan рассказала правду об отношениях с мужем после публичной измены
Возможно ли появление мощного и надежного двигателя для российских автомобилей
Собака лает на гостей: как отучить питомца
Леброн и Бронни Джеймсы – первая семья с совместным выступлением в НБА
СМИ: такси в Москве до конца 2024 года подорожает на 30 процентов
Названа причина, по которой российских артистов следует "наказывать"
Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.