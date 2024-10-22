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В Китае посетителям океанариума показали робота вместо самой большой акулы

Зоосфера

Океанариум в Китае обманул своих гостей: им вместо настоящей китовой акулы показали коробку с роботом. Об этом сообщает Daily Mirror.

В Китае посетителям океанариума показали робота вместо самой большой акулы
Фото: commons.wikimedia.org by Johanlantz, CC BY-SA 3.0

1 октября большой аквариум Xiaomeisha Ocean World в Шэньчжэне возобновил свою деятельность после масштабной реконструкции, которая длилась целых пять лет. Главной изюминкой аквариума должна была стать китовая акула — самая крупная из ныне живущих акул. Однако посетители, заплатившие 280 юаней (примерно 3,8 тысячи рублей) за вход в аквариум площадью более 60 тысяч квадратных метров, почувствовали себя обманутыми.

Когда они подошли к экспозиции с китовой акулой, оказалось, что им демонстрируют механическую копию рыбы, похожую на огромного робота. Это было очевидно по её движениям, а также при более внимательном взгляде можно было заметить металлические детали при поворотах.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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