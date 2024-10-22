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В Зимбабве крокодилы набросились на рыболова и утащили его на дно

Зоосфера

В Зимбабве произошло трагическое событие: крокодилы атаковали и убили мужчину, который ловил рыбу в реке Замбези, как сообщает местное издание Chronicle.

По информации издания, хищники перевернули лодку, на которой находился рыбак. В этот момент несколько крокодилов стремительно набросились на мужчину, издавая тревожные крики, и утащили его под воду. Св witnesses происшествия стала женщина, которая пришла к реке за водой и стала свидетелем этого ужасного инцидента.

Команды полицейских водолазов и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе начали поиски рыболова, однако их усилия не увенчались успехом. Представитель полиции из провинции Северный Матабелеленд отметил, что река изобилует крокодилами и порекомендовал людям быть более осторожными, воздерживаясь от рыбалки с ненадежных каноэ. Этот случай стал напоминанием о потенциальной опасности, которую представляют хищные животные в дикой природе.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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