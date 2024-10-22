В России предложили запустить рекламу о последствиях жестокости к животным

Зоозащитники предложили внедрить в регионах социальную рекламу, посвящённую последствиям бесконтрольного разведения диких животных и их "одомашниванию". Данная тема была обсуждена на III Российской конференции по правам животных, проходившей в Санкт-Петербурге.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen

"Необходимо решать проблему с корня. Влияние на общественность и информирование о последствиях жестокой эксплуатации животных можно осуществлять через социальную рекламу," — отметила директор волгоградского зооцентра "Дино" Анжела Макарова.

По её словам, диких животных чаще всего арендуют и приобретают для развлечений и для домашних нужд с использованием различных платформ, где размещаются объявления.