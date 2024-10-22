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Лакомства и терпение: как научить питомца спокойно переносить груминг

1:18
Зоосфера

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что их питомцы становятся агрессивными при виде когтереза, из-за чего подстричь когти становится практически невозможно.

Лакомства и терпение: как научить питомца спокойно переносить груминг
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Даже профессиональные грумеры порой не могут справиться с ситуацией, когда кошка начинает извиваться и царапаться, а собака пытается откусить руку, даже находясь в наморднике. В таких случаях ветеринары нередко рекомендуют успокоительные препараты, предлагая вернуться на повторный приём спустя несколько дней, когда лекарство подействует.

Однако прибегать к медикаментам каждый раз — не лучший выход. Гораздо эффективнее постепенно приучать питомца к маникюрным процедурам и другим видам ухода. Это не так сложно, как может показаться: любое животное легче соглашается на нужное действие, если знает, что за это его ждёт награда.

Например, если кошка проявляет интерес к расчёске и подходит к ней, поощрите её любимым лакомством. Так же можно поступать и с собакой, если она не испугалась когтереза. Заинтересованность питомца в предметах ухода следует поощрять, а затем постепенно приучать его спокойно воспринимать саму процедуру. Ключевое слово здесь — "постепенно".

Уточнения

Груминг собак (англ. grooming) — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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