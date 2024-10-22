В Якутии белый медведь порыбачил с сеткой

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На прошлой неделе инспекторы заповедника "Медвежьи острова" засняли, как один из его обитателей, белый медведь, занимался зимней рыбалкой. Об этом пишет "Комсомольская правда — Якутия".

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/494463 is licensed under CC0

Старший госинспектор Максим Мазгоев рассказал, что большой медведь подошёл к месту, где обычно ставят рыболовные сети, и, возможно, ранее заметив их, решил полакомиться рыбой. Он прошелся вокруг, нашел зацепленную сеть и, немного помедлив, начал тянуть её к себе, встал на задние лапы, чтобы удобнее захватить снасть.

Сотрудники природных заповедников Якутии регулярно проводят авиамониторинг белых медведей. Первый такой вылет зафиксировал 99 особей, а второй — чуть более 70. Все данные будут перепроверены, и ожидается, что популяция животных не уменьшится по сравнению с прошлым годом, а возможно, даже увеличится. Результаты исследований будут представлены в ближайшие месяцы.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus - дословно — "медведь морской"), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.



Рыболовная сеть - плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.



