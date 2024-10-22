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В Якутии белый медведь порыбачил с сеткой

1:03
Зоосфера

На прошлой неделе инспекторы заповедника "Медвежьи острова" засняли, как один из его обитателей, белый медведь, занимался зимней рыбалкой. Об этом пишет "Комсомольская правда — Якутия".

В Якутии белый медведь порыбачил с сеткой
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/494463 is licensed under CC0

Старший госинспектор Максим Мазгоев рассказал, что большой медведь подошёл к месту, где обычно ставят рыболовные сети, и, возможно, ранее заметив их, решил полакомиться рыбой. Он прошелся вокруг, нашел зацепленную сеть и, немного помедлив, начал тянуть её к себе, встал на задние лапы, чтобы удобнее захватить снасть.

Сотрудники природных заповедников Якутии регулярно проводят авиамониторинг белых медведей. Первый такой вылет зафиксировал 99 особей, а второй — чуть более 70. Все данные будут перепроверены, и ожидается, что популяция животных не уменьшится по сравнению с прошлым годом, а возможно, даже увеличится. Результаты исследований будут представлены в ближайшие месяцы.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus - дословно — "медведь морской"), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

Рыболовная сеть - плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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