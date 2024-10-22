Новосибирские манулы готовятся к зиме

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Манулы из новосибирского зоопарка набирают вес, прибывая на этапе зажировки — это подготовка к зиме. О перемене во внешнем виде животных сообщает "Комсомольская правда”.

Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/

"Манулам, медведям, барсукам и другим видам обязательно нужно потолстеть. От жировых запасов зависит, как они переживут зиму", — рассказали в зоопарке.

К кошачьим по-прежнему можно попасть, но работники зоопарка предупреждают о безопасности. Манулы могут выносить морозы до -50 градусов, но при этом становятся все более недовольными.

"Мы предупреждаем, что манулы — не "добрые котики". Поэтому запрещено выходить за ограждения и подходить слишком близко к вольерам", — отметили зоологи.

Уточнения

Ману́л - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнего кота, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, круглыми зрачками, низкими ушами, а также длинным густым мехом.



Новосиби́рск - третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района, центр Западно-Сибирского экономического района.

