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Новосибирские манулы готовятся к зиме

0:47
Зоосфера

Манулы из новосибирского зоопарка набирают вес, прибывая на этапе зажировки — это подготовка к зиме. О перемене во внешнем виде животных сообщает "Комсомольская правда”.

Новосибирские манулы готовятся к зиме
Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/

"Манулам, медведям, барсукам и другим видам обязательно нужно потолстеть. От жировых запасов зависит, как они переживут зиму", — рассказали в зоопарке.

К кошачьим по-прежнему можно попасть, но работники зоопарка предупреждают о безопасности. Манулы могут выносить морозы до -50 градусов, но при этом становятся все более недовольными.

"Мы предупреждаем, что манулы — не "добрые котики". Поэтому запрещено выходить за ограждения и подходить слишком близко к вольерам", — отметили зоологи.

Уточнения

Ману́л - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнего кота, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, круглыми зрачками, низкими ушами, а также длинным густым мехом.

Новосиби́рск - третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района, центр Западно-Сибирского экономического района.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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