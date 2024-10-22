Основные фобии кошек: что пугает пушистых любимцев и как с этим справиться?

Редкие представители кошачьих отличаются смелостью, ведь по природе они склонны к осторожности. Некоторые питомцы предпочитают спрятаться, когда в доме появляются незнакомые люди, опасаясь неизвестных.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Многие владельцы домашних кошек знают, что их питомцы не любят пылесосы. Громкий шум и внезапные движения техники вызывают у них страх и недоверие. Некоторые коты даже проявляют агрессию и пытаются "атаковать" пылесос, как будто он их враг.

Однако интересно, что другие громкие и крупные предметы (например, автомобили, кофемолки или кухонные комбайны) не вызывают у них такой сильной реакции.

Длинные огурцы, которые часто появляются в магазинах зимой, не придутся по вкусу вашим кошкам. Если питомец неожиданно столкнётся с этим овощем, он может испугаться. Эксперты считают, что причина в форме и внешнем виде огурцов, которые напоминают змею. Кошки с осторожностью относятся к змеям, что и объясняет их реакцию.

Зеркала могут пугать кошек лишь первое время. После того как питомец привыкнет к предмету, он перестаёт быть источником страха. Мало кто знает, но кошки не распознают себя в отражении. Они думают, что перед ними другой кот, потенциальный конкурент за территорию и ресурсы.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



Фо́бия боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях.

