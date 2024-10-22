Под Хабаровском алкаши проломили собаке голову, теперь ей предстоит сложная операция

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

21 октября в селе Казакевичево Хабаровского края жители нашли собаку, всю в крови. Это была восьмилетняя кавказская овчарка по имени Гайна, которая охраняла один из местных домов. Животное стало жертвой живодёров, которые пытались убить её, накормив мышьяком и избив кувалдой по голове.

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Несмотря на серьёзные травмы, включая проломленный череп и осколки костей в голове, собака чудом осталась жива. Ветеринары прикладывают усилия, чтобы спасти её, но прогнозов не дают.

Хозяйка Гайны редко бывает в Казакевичево, использует дом как дачу, а основное время здесь живет её сестра Татьяна, которая страдает от алкогольной зависимости. 19 октября она встречала гостей, среди которых был человек, осуждённый за убийство. Во время застолья Татьяна жаловалась, что собака мешает ей. Собутыльники попытались задушить Гайну и накормили её мышьяком, а затем несколько раз ударили кувалдой. Подумав, что собака мертва, её закопали на краю огорода.

Наутро Гайна чудом выбралась и оказалась на улице, где её нашли соседи. Они забрали собаку и позвонили её хозяйке, которая немедленно приехала и отвезла Гайну в клинику.

Ветеринары обнаружили три пролома и одну вмятину в черепе, повреждения мозга требуют сложной и дорогой операции. Зоозащитница Наталья Коваленко рассказала, что, хотя у собаки есть шанс на спасение, у хозяйки нет средств на операцию.

Уточнения

Хаба́ровский край - субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр — город Хабаровск.





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