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Какие риски несёт отказ от прогулок для маленьких пород собак?

1:13
Зоосфера

Многие выбирают собак маленьких пород из-за их компактности и возможности избежать ежедневных прогулок. Вместо этого часто используют пелёнки или лотки, устраивая их в укромных уголках дома. Но так ли это правильно? Ответ однозначен: с собакой нужно гулять.

Какие риски несёт отказ от прогулок для маленьких пород собак?
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Прогулки — неотъемлемая часть жизни собаки, дающая ей возможность исследовать мир и знакомиться с окружающей средой. Это важно не только для её физического, но и психологического здоровья. Также стоит учитывать неожиданные ситуации: поездка или отдых на даче могут стать для питомца настоящим стрессом, если он не привык к улице. В таких случаях собака может сильно испугаться или грустить, слыша голоса семьи за окном, но не имея возможности присоединиться к ним.

Кроме того, собаки — социальные существа, нуждающиеся в общении с себе подобными. Даже короткие контакты, такие как обнюхивание или лай, важны для их благополучия. Поэтому прогулки — это не просто приятное времяпрепровождение, но и необходимость для активного и здорового образа жизни вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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