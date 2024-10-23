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Можно ли собакам есть персики: мнение ветеринаров

1:10
Зоосфера

Можно ли собакам есть персики

Персик — безопасный фрукт для собак, который содержит полезные вещества — витамины и минералы. Поэтому можно изредка угощать питомца небольшим количеством персика без косточек.

Можно ли собакам есть персики: мнение ветеринаров
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Отрежьте небольшой кусочек плода — не более 2 см. Нет ничего особенно плохого в том, чтобы позволить вашей собаке наслаждаться этим сладким лакомством в небольших количествах. Тем не менее, несмотря на нетоксичность плодов для собак, есть и другие опасности. Поэтому не стоит кормить собаку персиками в большом количестве.

Опасность персиков для собак

Дело в том, что персики — это сладкие фрукты с высоким содержанием сахара. Большое количество фруктов может привести к таким проблемам у вашего питомца, как ожирение, проблемы с пищеварительной системой и хронические заболевания.

Конечно, для возникновения этих проблем со здоровьем требуется много времени. Тем не менее не стоит рисковать здоровьем своего питомца и давать ему много персиков. Относитесь к этому фрукту как к лакомству.

 

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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