Можно ли собакам есть персики: мнение ветеринаров

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли собакам есть персики

Персик — безопасный фрукт для собак, который содержит полезные вещества — витамины и минералы. Поэтому можно изредка угощать питомца небольшим количеством персика без косточек.

Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Отрежьте небольшой кусочек плода — не более 2 см. Нет ничего особенно плохого в том, чтобы позволить вашей собаке наслаждаться этим сладким лакомством в небольших количествах. Тем не менее, несмотря на нетоксичность плодов для собак, есть и другие опасности. Поэтому не стоит кормить собаку персиками в большом количестве.

Опасность персиков для собак

Дело в том, что персики — это сладкие фрукты с высоким содержанием сахара. Большое количество фруктов может привести к таким проблемам у вашего питомца, как ожирение, проблемы с пищеварительной системой и хронические заболевания.

Конечно, для возникновения этих проблем со здоровьем требуется много времени. Тем не менее не стоит рисковать здоровьем своего питомца и давать ему много персиков. Относитесь к этому фрукту как к лакомству.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.



