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Как сохранить здоровье кошки: полезные советы

1:14
Зоосфера

Как правильно следить за здоровьем кошки

Для здоровья вашей кошки важно регулярно проходить осмотры у ветеринара. Начинайте регулярные осмотры с самого маленького возраста. Это чрезвычайно важно для того, чтобы ваша кошка оставалась максимально здоровой. Врач сможет обнаружить проблемы со здоровьем и вовремя начать лечение.

Как сохранить здоровье кошки: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, PDM

Кроме того, не позволяйте кошке гулять самостоятельно. Улица — опасное место для здоровья домашней кошки. Там очень много людей, машин и других животных.

Ветеринары рекомендуют стерилизовать/кастрировать питомца для улучшения здоровья. Поощряйте свою кошку активно играть каждый день. Важно правильно подобрать рацион питания и обеспечить сбалансированное питание. Кормите животное только качественным кормом.

Также важно периодически обрабатывать кошку от блох и клещей, проводить дегельминтизацию. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровье и активность вашей кошки.

Обеспечьте своего питомца новыми и интересными игрушками и когтеточками, а также доступом к скалолазным конструкциям для развлечения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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